Giampaolo Lecce | Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza; ecco la cosa che mi ha soddisfatto di più

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, esprime la sua soddisfazione per la salvezza raggiunta grazie alla vittoria contro la Lazio. In un'intervista con Sky Sport, il tecnico si sofferma sull'importanza di questo traguardo, sottolineando il ruolo decisivo del suo predecessore, Corvino, nel costruire una squadra capace di ottenere risultati straordinari. Ecco le sue parole cariche di emozione e orgoglio per la stagione trascorsa.

Le parole di parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la vittoria contro la Lazio che vale la salvezza per i salentini Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Lecce contro la Lazio che vale la salvezza dei salentini. Di seguito le sue parole. SALVEZZA -«La motivazione era ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Giampaolo Lecce: «Abbiamo reso immortale Corvino con questa salvezza; ecco la cosa che mi ha soddisfatto di più»

Ne parlano su altre fonti

Lecce, Giampaolo: "Con questa salvezza abbiamo reso Corvino immortale" - Finale incredibile per il Lecce, che raggiunge la terza salvezza di fila per la prima volta nella storia. I giallorossi battono la Lazio e rimangono in Serie A.. Secondo calciomercato.com

Giampaolo a Sky: “Abbiamo reso immortale Corvino, siamo entrati nella storia del Lecce” - Il tecnico giallorosso si esprime così ai microfoni dell'emittente televisiva con Fabio Caressa e Beppe Bergomi ... Lo riporta calciolecce.it

Lecce, Giampaolo a Sky: "Salvezza meritata. abbiamo reso immortale..." - Nel post gara di Lazio - Lecce, terminata 0-1 per i giallorossi, Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara appena giocata all'Olimpico che ha portato ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Sampdoria-Genoa: la conferenza di Giampaolo