Giampaolo emozionato in TV dedica la salvezza a Graziano Fiorita | “Festeggia con noi da lassù”

Giampaolo, visibilmente emozionato in diretta TV, dedica la salvezza della sua squadra a Graziano Fiorita, il massaggiatore scomparso prima della partita contro l'Atalanta. "Festeggia con noi da lassù", afferma il tecnico dei pugliesi, sottolineando l'importanza di mantenere la permanenza in Serie A per tre anni consecutivi. La motivazione e il ricordo di Fiorita hanno guidato i giocatori verso un traguardo fondamentale. Continua a leggere...

