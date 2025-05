Giallo di Garlasco i segreti dell’impronta 33 Il genetista di Stasi | Fare nuovi accertamenti

A Garlasco, emergono nuovi accertamenti tecnici sulla traccia d’impronta 33 nel caso sostanziale. La Procura chiede approfondimenti, possibilmente estendendo i quesiti già posti nell’incidente probatorio, per determinare se sull’impronta ci siano sangue o materiale organico, utili a ricostruire la scena del crimine e a rivelare eventuali segreti nascosti nella traccia.

Garlasco (Pavia) – Nuovi accertamenti tecnici di parte, della Procura. O anche un'estensione dei quesiti del già disposto incidente probatorio. Come si potrà scoprire se sull' impronta 33 c'è del sangue o del materiale organico che possa collocare quella traccia sulla scena al momento del crimine? "Dipende dalla quantità del materiale repertato e da quel che ne resta, al momento non lo possiamo sapere", la risposta di Ugo Ricci, genetista consulente della difesa di Alberto Stasi, già condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007.

