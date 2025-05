Giallo a Roma | la 26enne ristoratrice Francesca Marcantognini trovata morta in un hotel

Un tragico giallo sconvolge Roma: Francesca Marcantognini, una giovane ristoratrice di 26 anni e titolare della pizzeria Tema, è stata trovata morta in un hotel della capitale il 25 maggio 2025. La scoperta è stata fatta dal personale della struttura, che ha immediatamente allertato le autorità. La notizia ha destato sgomento e preoccupazione tra familiari e amici, mentre inizia un'indagine per chiarire le circostanze della sua morte.

Ritrovata senza vita in un hotel romano. Francesca Marcantognini, 26 anni, titolare della pizzeria Tema – Roma in una pizza ad Aprilia, in via di Crollalanza, è stata trovata morta il 25 maggio 2025 in una stanza d’hotel a Roma. A dare l’allarme è stato il personale della struttura, che ha contattato il 118. I sanitari, però, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Indagini in corso. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso. Al momento non sono state rese note le cause della morte e si attendono gli esiti dell’autopsia. Non si esclude alcuna ipotesi, ma la dinamica del ritrovamento ha spinto gli investigatori ad approfondire tutte le piste... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it