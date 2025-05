Ghoulam ricorda | Dopo Napoli Inter ho capito una cosa

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, riflette sulla storica vittoria del club partenopeo nello scontro con l'Inter, rivelando le emozioni e le lezioni apprese durante quella intensa partita. Intervenendo ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Ghoulam condivide le sue impressioni sul trionfo dello scudetto e sull'importanza di figure come Conte nel percorso di crescita della squadra.

Ghoulam ha commentato la vittoria dello scudetto del Napoli nel duello di fuoco contro l’Inter di Simone Inzaghi. Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dello scudetto vinto dai campani nella sfida contro l’ Inter. SU CONTE – «E’ lui che ha alzato l’asticella, ha portato una mentalità vincente. Il merito è suo ed anche dei tifosi. Conte ha lavorato sodo, pretende tanto dai suoi giocatori. Non è uno che ti fa divertire in allenamento, diciamo la verità, ma è un vincente e quando arrivò sapevo avrebbe portato il Napoli in cima alla classifica. Il Napoli deve crescere a livello di infrastrutture se vuole competere con altri club, ci serve un centro sportivo dignitoso»... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ghoulam ricorda: «Dopo Napoli Inter ho capito una cosa»

