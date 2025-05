Ghostbuster Dan Aykroyd parla delle origini del film | Non doveva esserci Ernie Hudson

Dan Aykroyd, co-sceneggiatore e protagonista di Ghostbusters, rivela le origini del film e come, inizialmente, non fosse previsto che Ernie Hudson facesse parte del team. Aykroyd aveva pensato a un altro attore per uno dei ruoli principali, ma poi il cast è cambiato, dando vita a una delle squadre più iconiche del cinema. Questa interessante aneddoto svela quanto il film abbia attraversato vari passaggi creativi prima di arrivare al risultato finale.

A quanto pare, il co-sceneggiatore e protagonista di Ghostbusters, Dan Aykroyd, aveva inizialmente pensato che un altro attore avrebbe interpretato uno dei membri principali del team. Dan Aykroyd aveva scritto Ghostbusters immaginando un altro attore al posto di Ernie Hudson insieme a sé stesso e a John Belushi. Un incastro di coincidenze e impegni evitò questa versione alternativa. Ma come sarebbe cambiata la chimica del gruppo e il destino del franchise con un altro a rubare la scena? Un what if hollywoodiano che fa riflettere e sorridere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ghostbuster, Dan Aykroyd parla delle origini del film: "Non doveva esserci Ernie Hudson"

Approfondisci con questi articoli

Romania, al ballottaggio Dan è in testa ma Simion parla di “frodi” e attacca: “Sono io il nuovo presidente”

In Romania, il ballottaggio presidenziale è al centro di polemiche: Dan, sostenitore dell’Europa, guida con il 54%, ma Simion, leader nazionalista, denuncia frodi e si dichiara vincitore.

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Milan Bologna, parla Italiano: «I miei ragazzi sono stati incredibili! Dedico questa vittoria a Joe Barone»

Nella finale di Coppa Italia, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, esprime la sua emozione per la straordinaria prestazione della squadra.

Approfondimenti da altre fonti

Ghostbuster, Dan Aykroyd parla delle origini del film: "Non doveva esserci Ernie Hudson"

Si legge su msn.com: Dan Aykroyd aveva scritto Ghostbusters immaginando un altro attore al posto di Ernie Hudson insieme a sé stesso e a John Belushi. Un incastro di coincidenze e impegni evitò questa versione alternativa ...

Ghostbusters: il cast originale che avrebbe potuto cambiare la storia del film cult

Lo riporta ecodelcinema.com: Dan Aykroyd rivela che il cast di "Ghostbusters" avrebbe potuto includere Eddie Murphy e John Belushi, cambiando radicalmente la chimica del film, ora un cult della cultura popolare.

Dan Aykroyd, Elwood per sempre

Lo riporta metropolitanmagazine.it: Sotto la direzione di Landis, Dan interpreta proprio il ruolo scritto per il defunto Belushi. Nel 1984 il regista Ivan Reitman dirige “Ghostbusters – Acchiappafantasmi”, da una sceneggiatura scritta ...

Dan Aykroyd présente CineComedies