A partire da maggio 2025, l’INPS introdurrà un servizio automatico di avviso per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, notificando chi supererà il massimale contributivo annuale. Questa comunicazione proattiva mira a informare tempestivamente i lavoratori sui limiti contributivi raggiunti, facilitando una gestione più trasparente e consapevole della posizione contributiva. La novità, annunciata dall’INPS, offre un importante supporto nella corretta gestione delle contribuzioni previdenziali.

Dal mese di maggio 2025, l’INPS introduce un nuovo servizio di comunicazione automatica per chi risulta iscritto alla Gestione Separata. Il sistema avviserà in modo proattivo i lavoratori che hanno superato il massimale contributivo previsto per l’anno in corso. La novità, annunciata con il messaggio INPS n. 1561 del 19 maggio 2025, semplifica la gestione . Gestione Separata INPS: avviso automatico al superamento del massimale contributivo Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it