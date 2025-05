George Floyd i murales nel mondo di Black Live Matters

Nel 2020, gli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery scatenarono un’ondata di protesta e consapevolezza negli Stati Uniti. In risposta, in molte città sono comparsi murales dedicati a Black Lives Matter, simboli di solidarietà e lotta contro il razzismo. Queste opere artistiche rappresentano un potente messaggio di giustizia e uguaglianza, diventando simboli visivi di un movimento globale contro le ingiustizie sistemiche.

Nel 2020, in seguito agli omicidi di George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery da parte della polizia, in diverse città degli Stati Uniti sono comparsi murales dedicati al movimento Black Lives Matter. Queste opere d'arte sono state realizzate in segno di solidarietà con la presa di coscienza nazionale sulla brutalità della polizia e il razzismo, scatenata da proteste di massa multietniche senza precedenti. A distanza di cinque anni, molti di quei murales sono ancora visibili e continuano ad essere mantenuti da attivisti, gruppi comunitari e altri.

