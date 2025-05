Gentiloni in Trento | allarme per il disimpegno USA e appello a una difesa comune europea

A Trento, Gentiloni avverte sul disimpegno degli Stati Uniti, evidenziando i rischi per la stabilità internazionale. In un momento di grande incertezza, l'ex premier ha lanciato un appello per rafforzare una difesa europea comune, sottolineando l’importanza di un’azione collettiva per fronteggiare le turbolenze globali e tutelare gli interessi del continente.

In un contesto di incertezza e turbolenza internazionale, Paolo Gentiloni ha espresso preoccupazione per il futuro della politica estera, sostenendo che l'era d'oro promessa si trasforma in un periodo di caos. L'ex premier ed ex commissario europeo ha ricordato che il disimpegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa non è un fenomeno recente, e ha .

