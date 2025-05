gente che ispira la fotografica di lotumolo

"People that Inspire," la mostra di Lotumolo, è un viaggio visivo tra culture lontane e vicoli nascosti. Attraverso ritratti di volti segnati dal tempo, rivela un mondo di tradizioni, spiritualità e abitudini quotidiane ancora vive. Un’occasione per scoprire storie e sensibilità diverse, celebrando l’universalità dell’esperienza umana attraverso la fotografia, che cattura l’essenza di popoli e luoghi autentici.

Un viaggio tra culture lontane, vicoli nascosti, volti segnati dal tempo e riflessi di un mondo da scoprire, dove tradizioni e spiritualità si uniscono e vivono ancora nei gesti e nelle abitudini quotidiane. Questo e molto altro ancora è "Inspired by the People", l'innovativa mostra fotografica ideata e realizzata dal giovane fotografo lucchese Stefano Lotumolo che, dopo Parigi, dove ha allestito la sua prima esposizione fuori dall'Italia, torna a Lucca dal 2 giugno al 10 luglio, dalle 11 alle 18 con ingresso gratuito, nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo, pronto a raccontare al grande pubblico, con uno stile unico che mette al centro i volti, gli sguardi delle persone e la potenza della macchina fotografica, valori, modi di vivere e significati diversi da quelli a cui siamo comunemente abituati in occidente.