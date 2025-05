Genova urne semideserte | alle 19 l’affluenza cala al 3076%

Genova, alle 19, registra un'affluenza al 30,76%, un segnale allarmante in una città impegnata a discutere di programmi e potenziali ballottaggi. Nei seggi, l'assenza dei cittadini è palpabile, sollevando interrogativi sulle ragioni politiche e sociali che allontanano i genovesi dalla partecipazione al voto. Un vuoto preoccupante che merita di essere approfondito.

In una città che da due giorni discute di programmi, griglie e possibili ballottaggi, la prima notizia di giornata è il vuoto nei corridoi dei seggi. Il dato delle 19 fotografa un calo secco di partecipazione e rimette sotto la lente le cause – politiche e sociali – che tengono i genovesi lontani dalle urne. . L'articolo Genova, urne semideserte: alle 19 l’affluenza cala al 30,76% è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine... 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Genova, urne semideserte: alle 19 l’affluenza cala al 30,76%

Se ne parla anche su altri siti

Genova, seggi aperti fino alle 23. Affluenza alle 19 al 30,8%, in calo rispetto al 2022 - Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15 per la tornata delle amministrative per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio ... Secondo ilsecoloxix.it

Urne aperte per le amministrative: al voto in 117 comuni, occhi puntati su Genova - Urne aperte per la tornata delle elezioni amministrative domani, dalle 7 alle 23, e lunedi, dalle 7 alle 15. Sono 117 comuni al voto, 31 con piu di 15 mila abitanti, e quasi due milioni gli italiani ... Scrive tg.la7.it

ELEZIONI: AFFLUENZA alle URNE alle ore 19,00. Ecco i DATI in DIRETTA - DATI IN DIRETTA AFFLUENZA: ORE 19,00 si é recato alle urne, su tutto il territorio nazionale, il 26,74% degli aventi diritto al voto. DATI IN DIRETTA AFFLUENZA: ORE 12.00 si é recato alle urne ... Lo riporta ilmeteo.it