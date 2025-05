Genova seggi aperti fino alle 23 I candidati al voto in attesa dei primi dati sull’affluenza

A Genova e Rossiglione si vota fino alle 23, con urne aperte anche domani dalle 7 alle 15, per le amministrative che eleggono il nuovo sindaco e il Consiglio comunale. Sono circa 480mila i cittadini chiamati alle urne, attesi i primi dati sull’affluenza. I candidati sono in attesa dei risultati, mentre le urne rimangono aperte per scegliere il futuro della città e di Rossiglione.

Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15 per la tornata delle amministrative per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale a Genova. Sono 480 mila i genovesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco e 40 consiglieri comunali. Urne aperte anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, seggi aperti fino alle 23. I candidati al voto, in attesa dei primi dati sull’affluenza

Leggi anche questi approfondimenti

Domenica seggi aperti in 117 Comuni. Genova sceglie il successore di Bucci

Domenica aperti i seggi in 117 comuni, con Genova che sceglie il nuovo sindaco tra Piciocchi e Silvia Salis.

Elezioni amministrative 2025, seggi aperti oggi e domani, 117 comuni al voto tra cui Genova, Taranto, Matera e Ravenna

Le elezioni amministrative del 2025 si svolgono oggi e domani in 117 comuni, tra cui Genova, Taranto, Matera e Ravenna.

Lavori al nodo di Genova: chiuso fino a fine anno il tunnel di borgo Incrociati

A partire dalla notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, il sottopasso ciclopedonale di borgo Incrociati sarà temporaneamente chiuso per lavori di riqualificazione.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Genova, seggi aperti fino alle 23. I candidati al voto, in attesa dei primi dati sull’affluenza

ilsecoloxix.it scrive: Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15 per la tornata delle amministrative per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio ...

Genova al voto, seggi aperti oggi e domani: ecco come si vota

Lo riporta telenord.it: Seggi aperti fino a domani alle 15: si vota con doppia scheda per Comune e Municipi, possibile ballottaggio l’8 e 9 giugno ...

Comunali Genova, aperti i seggi per scegliere il nuovo sindaco

Come scrive msn.com: (ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Sono aperti dalle 7 i 668 seggi predisposti per le elezioni comunali in Liguria, 492.817 gli elettori chiamati al voto in cinque Comuni: Genova, Orero, Rossiglione, Vallecros ...

REGIONALI GENOVA VOX POPULI VOTO AI SEGGI 31-05-15