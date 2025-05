Genova seggi aperti fino alle 23 Affluenza alle 19 al 308% in calo rispetto al 2022 | Aggiornamenti

A Genova, i seggi elettorali rimarranno aperti fino alle 23 di oggi, e domani dalle 7 alle 15, per le amministrative che determinano l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Circa 480.000 genovesi sono chiamati al voto, ma l'affluenza alle 19 risulta in calo rispetto al 2022. Seggi attivi anche a Rossiglione e in altri comuni della regione.

Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle ore 7 alle 15 per la tornata delle amministrative per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale a Genova. Sono 480 mila i genovesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco e 40 consiglieri comunali. Urne aperte anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, seggi aperti fino alle 23. Affluenza alle 19 al 30,8%, in calo rispetto al 2022 | Aggiornamenti

