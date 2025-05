Genova l' affluenza tiene | alle 23 ha votato 3917% dei votanti | La cronaca della giornata

A Genova, l'affluenza alle urne si mantiene sostenuta: alle 23 hanno votato 3.917 cittadini. I seggi rimarranno aperti anche lunedì, dalle 7 alle 15, per le elezioni amministrative che vedono protagonisti il nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. Circa 480 mila elettori sono chiamati a esprimere la loro preferenza, con votazioni in corso anche a Rossiglione, Orero e Vallecrosia.

