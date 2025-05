Genova assolto dopo 6 anni di processo per guida in stato di ebbrezza per i giudici può aver bevuto dopo

Dopo sei anni di processo, un commerciante di Genova è stato assolto dall'accusa di guida in stato di ebbrezza. I giudici hanno ritenuto che possa aver consumato alcol successivamente all’incidente, in quanto il conducente aveva eluso un posto di blocco e si era allontanato dopo una serata in centro. Durante il controllo, con un tasso alcolemico molto elevato, non si può dunque affermare con certezza che fosse ancora sotto l’effetto al momento della guida.

Il commerciante finito alla sbarra aveva eluso un posto di blocco ed era fuggito dopo una serata in un locale del centro. Preso a casa con il tasso elevato La pattuglia della polizia gli aveva trovato dopo un controllo con l'etilometro un tasso alcolemico cinque volte superiore a quanto conse

