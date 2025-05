Genova affluenza alle 19 al 308% in calo rispetto al 2022 | Aggiornamenti

A Genova, l'affluenza alle 19 è in calo rispetto al 2022, mentre i seggi rimarranno aperti anche lunedì dalle 7 alle 15 per le elezioni amministrative. Gli elettori, circa 480 mila, sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e 40 consiglieri comunali. Scrutinio in corso anche nei comuni di Rossiglione, Orero e Vallecrosia. Aggiornamenti sulle votazioni saranno forniti nelle prossime ore.

Seggi aperti anche lunedì dalle 7 alle 15 per la tornata delle amministrative per l'elezione diretta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale a Genova. Sono 480 mila i genovesi chiamati a scegliere il nuovo sindaco e 40 consiglieri comunali. Elezioni anche a Rossiglione, Orero, Vallecrosia e Sassello... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, affluenza alle 19 al 30,8%, in calo rispetto al 2022 | Aggiornamenti

