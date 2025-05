Gazzetta dello Sport | Napoli in arrivo i colpi grossi

Il festeggiamento dello scudetto non ferma il Napoli, che già prepara grandi colpi di calciomercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, la società enthusiasticamente lavora per rafforzare la squadra, con l’obiettivo di riconquistare la Champions League e confermarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo. Giovanni Manna è al lavoro per costruire un Napoli competitivo, pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Gazzetta dello Sport: “Napoli, in arrivo i colpi grossi”"> La festa scudetto continua, ma al Napoli non si perde tempo. Mentre la città celebra, Giovanni Manna è al lavoro per dare forma al Napoli del futuro, quello che tornerà in Champions League con il tricolore sul petto e tanta voglia di contare anche in Europa. E il primo colpo potrebbe essere da copertina: Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato da Vincenzo D’Angelo su La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il fuoriclasse belga è concreta e avviata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, in arrivo i colpi grossi”

Il Napoli si trova a un bivio cruciale dopo il pareggio contro il Genoa, un risultato che ha infuso preoccupazione tra i tifosi.

Nel momento decisivo della stagione, il Napoli affronta una sfida cruciale senza il suo regista Stanislav Lobotka.

La Gazzetta dello Sport titola “Napoli nelle mani di Conte”, evidenziando la tensione nella corsa al titolo.

Secondo napolimagazine.com: Dopo la vittoria dello Scudetto, il tema più caldo in casa Napoli è il futuro di Antonio Conte. Ecco quanto riportato da La Gazzetta dello Sport: "Faccia a faccia, in una nuova notte di festa. Potenza ...

Da tuttojuve.com: Scatta un vero e proprio duello per l'allenatore di 55 anni in grado di portare lo Scudetto in tre piazze diverse d'Italia. "Conte in sospeso", titola in prima ...

Riporta napolimagazine.com: La Gazzetta dello Sport elogia il centrocampista azzurro ... ovvero di quando stava per arrivare a Brescianini al Napoli che avrebbe chiuso la porta lo scozzese. Proprio il mancato arrivo dell’ex ...

