Gaza Pd annuncia manifestazione nazionale per la fine della guerra | Avs accetta l’invito

In risposta alla drammatica situazione a Gaza, il PD ha annunciato una manifestazione nazionale per chiedere la fine della guerra, ricevendo il supporto di AVS. I due principali partiti di sinistra si mobilitano per portare in piazza i cittadini a favore della pace, richiamando l'attenzione su quanto già realizzato a Marzabotto e invitando tutti a unirsi nella lotta per la pace e i diritti umani.

In poche ore i due principali partiti di sinistra hanno colto l'occasione di portare in piazza i cittadini a favore di una fine delle ostilità a Gaza. Sulla scia di quanto già realizzato a Marzabotto, il partito di Schlein lancia un appello a tutti coloro che sono intenzionati a lottare per la pace. Resta da comprendere quanti effettivamente siano pronti a rispondere all'appello L'articolo Gaza, Pd annuncia manifestazione nazionale per la fine della guerra: Avs accetta l’invito proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Pd annuncia manifestazione nazionale per la fine della guerra: Avs accetta l’invito

