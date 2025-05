Gaza Nanni Moretti posta foto Netanyahu | Quanti palestinesi devono ancora morire perché tu la smetta?

Nanni Moretti, noto regista italiano, solleva un accorato grido di protesta contro il genocidio in corso nella Striscia di Gaza. Attraverso un post su Instagram, ha condiviso una potente immagine del premier israeliano Netanyahu, accompagnata da una domanda provocatoria: “Quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”. Una denuncia che evidenzia l'urgenza di una riflessione sulla situazione attuale.

Nanni Moretti contro il genocidio nella Striscia di Gaza. "Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?". Così il regista Nanni Moretti in un post su Instagram, in cui questa frase compare in sovrimpressione su una foto che ritrae il volto del premier israeliano Benjamin Netanyahu.