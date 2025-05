Gaza Idf diffonde video di operazioni sul terreno

L’IDF ha diffuso un video che documenta operazioni sul terreno nella Striscia di Gaza, all’interno dell’operazione ‘Carri di Gedeone’ contro Hamas. L’esercito israeliano ha intensificato la sua presenza nell’enclave palestinese, cercando di neutralizzare le minacce di Hamas. Fonti mediche palestinesi riferiscono di numerosi feriti e vittime, mentre la situazione rimane critica e tesa.

L’esercito israeliano ha diffuso un video di truppe in azione all’interno della Striscia di Gaza. L’Idf ha ampliato la sua presenza sul terreno all’interno dell’enclave palestinese nell’ambito dell’operazione ‘Carri di Gedeone’ per smantellare Hamas. Secondo fonti mediche palestinesi ci sono almeno 20 morti negli attacchi israeliani nella Striscia domenica. Tra le vittime in un raid a Jabalia ci sarebbe il giornalista Hassan Majdi Abu Warda mentre in un attacco a Nuseirat ha perso la vita un dirigente del movimento estremista che governa la Striscia Ashraf, Abu Nar, ucciso con la moglie e figli... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Idf diffonde video di operazioni sul terreno

Leggi anche questi approfondimenti

Gaza, la brutalità della guerra: cane si sfama con un pezzo di corpo umano dilaniato dai bombardamenti dell'Idf - VIDEO

In un contesto di devastazione e sofferenza, la guerra a Gaza rivela la sua brutalità attraverso immagini strazianti.

Gaza, la minaccia di Netanyahu: “Entreremo con tutta la forza possibile nella Striscia”, raid Idf a Jabalia e in un ospedale, oltre 70 morti, Onu: “Stop al genocidio” - VIDEO

Nelle ultime ore, la situazione a Gaza si è intensificata con raid pesanti dell'IDF, colpendo Jabalia e un ospedale a Khan Younis.

Gaza, dall'alba oltre 50 morti nei raid Idf su Khan Younis, Beit Lahaia e Jabalia; ieri 140 vittime dei bombardamenti israeliani - VIDEO

Nella Striscia di Gaza, i raid israeliani continuano a mietere vittime: oltre 50 morti all'alba nei bombardamenti su Khan Younis, Beit Lahiya e Jabalia.

Approfondimenti da altre fonti

Gaza, Idf diffonde video di operazioni sul terreno

Riporta stream24.ilsole24ore.com: (LaPresse) L'esercito israeliano ha diffuso un video di truppe in azione all'interno della Striscia di Gaza. L'Idf ha ampliato la sua presenza ...

Gaza, in un video dell’Idf le truppe in azione nella Striscia

Segnala msn.com: Martedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava le truppe in azione nella Striscia di Gaza. Nel video si vede un carro armato che avanza tra le macerie e so ...

Gaza, soldato Idf distrugge macchina per ultrasuoni nell'unico ospedale oncologico della Striscia, tra le risate dei commilitoni - VIDEO

Lo riporta informazione.it: L'esercito israeliano continua a prendere di mira gli ospedali di Gaza. Un video diffuso nelle ultime ore mostra un soldato dell'Idf distruggere una macchina per gli ultrasuoni nell'unico ospedale onc ...

Gaza, Idf diffonde video di nuove operazioni: «Colpiti oltre 400 obiettivi»