Gaza entrano i primi camion italiani carichi di aiuti umanitari Raid israeliano a Khan Younis la Croce Rossa | Uccisi due membri del nostro staff

Oggi, domenica 25 maggio, sono entrati nella Striscia di Gaza i primi 9 dei 15 camion italiani carichi di aiuti umanitari, parte del progetto «Food for Gaza», sostenuto dal governo italiano e destinato al Programma alimentare mondiale (Wfp). Tuttavia, la situazione rimane drammatica: un raid israeliano a Khan Younis ha causato la morte di due membri dello staff della Croce Rossa.

Sono entrati oggi, domenica 25 maggio, nella Striscia di Gaza i primi 9 dei 15 camion carichi di aiuti umanitari previsti dal progetto «Food for Gaza», finanziati dal governo italiano e donati al Programma alimentare mondiale (Wfp) delle Nazioni Unite. Lo ha comunicato la Farnesina con una nota. I mezzi hanno attraversato il valico israeliano di Kerem Shalom e si trovano ora sul lato palestinese. I restanti 6 camion sono attesi nelle prossime ore lungo lo stesso corridoio. Popolazione sempre più provata dall’emergenza umanitaria. I veicoli sono stati adattati per operare all’interno del territorio come mezzi di distribuzione, per consegnare farina e generi alimentari nei punti gestiti o riconosciuti dal Wfp... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, entrano i primi camion italiani carichi di aiuti umanitari. Raid israeliano a Khan Younis, la Croce Rossa: «Uccisi due membri del nostro staff»

