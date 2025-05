Gaza Crosetto L’Italia è amica di Israele ma Netanyahu sbaglia

In un contesto internazionale in rapida evoluzione, il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto solleva l'importanza di un riassetto della difesa europea e globale. Pur riaffermando il legame amicizia tra Italia e Israele, Crosetto critica alcune scelte del governo Netanyahu, evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato e strategico per affrontare le sfide attuali.

ROMA (ITALPRESS) – Serve un riassetto della difesa europea e globale in un mondo che cambia velocemente. Lo chiede, in un'intervista al quotidiano "Il Tempo", il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto. Crosetto ha espresso parole di amicizia nei confronti di Israele, ma non ha lesinato critiche a Netanyahu, dicendo di fare fatica a comprenderlo e che non può ignorare le sofferenze del popolo palestinese. "La sacrosanta guerra ad Hamas non rende moralmente accettabile la morte di innocenti, il blocco degli aiuti umanitari, la mancanza di cibo e cure" ha detto. L'Italia continua a sostenere con convinzione la soluzione dei "due popoli, due Stati" come unica via per una pace duratura – ha evidenziato Crosetto -...

Gaza, Mezzaluna Rossa: "Nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti" | Crosetto: "Giusto che l'Italia dica a Netanyahu che sta sbagliando"

La Croce Rossa Gaza Mezzaluna Rossa segnala che nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti di Gaza, con i camion ancora bloccati al valico di Kerem Shalom.

Mezzaluna Rossa: "A Gaza nessun aiuto è ancora arrivato agli abitanti" | Crosetto: "Giusto che l'Italia dica a Netanyahu che sta sbagliando"

Nella striscia di Gaza, nessun aiuto è ancora giunto ai residenti, con i camion ancora bloccati al valico di Kerem Shalom per le ispezioni.

Gaza disperata. Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli

Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza.

Gaza, Crosetto: Hamas va combattuta ma Netanyahu sbaglia

Gaza, Crosetto “L’Italia è amica di Israele, ma Netanyahu sbaglia”

Il piano del ministro Crosetto: "Un patto europeo per la Difesa"

Conclusa operazione umanitaria con Giordania a Gaza, Crosetto: "Difesa aiuta chi soffre"