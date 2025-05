Gaza Croce rossa denuncia morte 2 operatori | oggi i camion italiani sono entrati nella Striscia

La situazione a Gaza continua a deteriorarsi drammaticamente, con la Croce Rossa che denuncia la morte di due operatori umanitari durante le recenti offensive israeliane. Oltre 38 vittime in sole 24 ore sottolineano l'anguish della popolazione, che, fra fame e disperazione, sta assaltando i camion di aiuti italiani appena entrati nella Striscia. La tragedia si aggrava con la perdita di vite innocenti, tra cui nove bambini in un attacco a Khan Younis.

