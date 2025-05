Gaza almeno 38 morti in raid Idf in 24 ore Unrwa | Attacchi indiscriminati sui bambini Madrid | Dignità della Ue in gioco

Negli ultimi sviluppi del conflitto in Medio Oriente, la Striscia di Gaza subisce un'intensificazione degli attacchi israeliani, con il ministero della Sanità che riporta almeno 38 morti e 204 feriti in sole 24 ore. La situazione è particolarmente tragica per i bambini, già colpiti da una strage avvenuta a Khan Younis. La dignità della UE è in gioco, mentre l'UNRWA denuncia attacchi indiscriminati sulla popolazione civile.

Continuano gli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità riferisce che nelle ultime 24 ore – dopo la strage di ieri a Khan Younis in cui sono stati uccisi 9 bambini – si contano almeno 38 morti e 204 feriti. Da quando il 18 marzo Israele ha rotto i due mesi di cessate il fuoco ridando il via ai combattimenti le vittime sono state 3.785. Dall'inizio della guerra sono 53.939 i morti e 122.797 i feriti. Per il secondo giorno consecutivo non sono disponibili dati dagli ospedali del nord, ormai inaccessibili. Intanto, secondo il governo della Striscia controllato da Hamas, l'Idf è arrivato a controllare il 77% della superficie "attraverso incursioni terrestri dirette e lo schieramento di forze di occupazione all'interno di aree residenziali e civili, con un pesante controllo con il fuoco che impedisce ai cittadini palestinesi di accedere alle loro case, alle loro zone, alle loro terre e alle loro proprietà o politiche di sfratto forzato"...

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza

Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Nuovi raid su Gaza: almeno 56 morti. L’allarme dentro l’Idf: «Palestinesi condannati alla fame se non ripartono gli aiuti»

Nuovi raid a Gaza hanno causato almeno 56 morti, intensificando l'allerta all'interno dell'IDF. I Palestinesi affrontano una crisi alimentare grave, con aiuti bloccati.

Gaza, nuovi raid israeliani: “Dall’alba almeno 60 morti”

Nuovi raid israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza dall'alba, causando almeno 60 morti, secondo fonti mediche riportate da Al Jazeera.

