Gaza Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove

Gaza Alaa Alaa, madre di dieci figli, ha perso nove di loro in un attacco israeliano, trovando i corpi carbonizzati e perdendo i sensi. La pediatra Alaa al-Najjar, presente nell’ospedale Nasser di Khan Younis, aveva trascorso la giornata a curare i feriti. La tragedia evidenzia il dolore e le perdite nel conflitto a Gaza, con una donna devastata dalla perdita di quasi tutta la sua famiglia.

Quando ha visto i corpi carbonizzati dei suoi sette figli, ha perso i sensi. La dottoressa Alaa al-Najjar, pediatra all’ospedale Nasser di Khan Younis, aveva passato la giornata a curare . Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gaza, Alaa aveva dieci figli e Israele gliene uccide nove

Contenuti che potrebbero interessarti

Israele, offensiva a Gaza: raid e decine di morti | Hamas torna al tavolo delle trattative: verso il rilascio di dieci ostaggi

Le tensioni tra Israele e Gaza si intensificano: un'offensiva con raid causando decine di morti, mentre Hamas torna a negoziare per il rilascio di ostaggi, che Israele nega.

Israele, nuovi raid a Gaza: almeno 33 morti, metĂ sono bambini | Hamas torna al tavolo delle trattative: verso il rilascio di dieci ostaggi

Nuovi raid israeliani a Gaza causano almeno 33 abitanti morti, tra cui metĂ bambini. Mentre Hamas torna al tavolo delle trattative con possibili rilasci di ostaggi, Israele nega.

In casa aveva dieci dosi di crack: denunciato un venticinquenne

Un immigrato di 25 anni è stato denunciato dopo il ritrovamento di dieci dosi di crack nella sua abitazione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, il dramma della pediatra: uccisi in un raid 9 dei suoi 10 figli. Ferito il marito, anche lui medico

Come scrive ilmessaggero.it: Alaa al-Najjar era appena arrivata in ospedale. Una nuova dura giornata di lavoro come pediatra all’ospedale “Nasser” di Khan Younis, nella Striscia di Gaza. Il marito, ...

Gaza, la tragedia di Alaa, la dottoressa che ha perso 9 dei suoi dieci figli in un raid israeliano mentre era al lavoro

Lo riporta msn.com: Gaza, l'orrore senza fine. Un attacco aereo israeliano ha colpito la casa della dottoressa palestinese Alaa al-Najjar, pediatra presso il Complesso Medico Nasser, uccidendo nove dei suoi dieci figli.

Orrore infinito a Gaza: un attacco israeliano ha ucciso nove dei dieci figli di una pediatra, mentre era al lavoro

dire.it scrive: La dottoressa Alaa Al Najjar era in servizio al Nasser Hospital di Khan Younis. Gravemente ferito il marito, anche lui medico. Il più grande dei bambini aveva appena 12 anni ...

Israel-Palestine: Mossad's Secret War