Gatti è sempre più leader di questo gruppo! Prima di entrare in campo ha detto questa cosa ai suoi compagni di squadra! Le parole pronunciate negli ultimi minuti di Venezia Juve

Gatti si sta affermando sempre di più come leader della Juventus. Prima di entrare in campo, ha pronunciato parole motivanti ai suoi compagni durante i concitati minuti finali della partita contro il Venezia. Con il punteggio attuale di 2-3 in favore dei bianconeri, la sua carica ha dato una spinta decisiva alla squadra, guidandola verso la qualificazione. Un retroscena che sottolinea l'importanza della sua figura nel gruppo.

Gatti si prende più leader di questo gruppo! Spicca questo retroscena: le sue parole hanno motivato tutti i suoi compagni di squadra. Il finale di Venezia Juve è davvero concitato. Attualmente i bianconeri conducono per 2-3, risultato che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, la parola d'ordine è una: "Vietato mollare!". Il senso di questo messaggio è stato lanciato da Federico Gatti, il quale prima di entrare in campo all' 86? della sfida contro gli arancioneroverdi, si rivolge così ai suoi compagni. PAROLE – « Gatti ha caricato tutti quanti nell'entrare. Ha detto 'mi raccomando, testa!' »

