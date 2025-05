garlasco vittorio feltri stronca il papà delle gemelle cappa

Vittorio Feltri, fondatore di Libero, si schiera a difesa di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Fin dall’inizio, Feltri ha creduto nell’innocenza del giovane, nonostante la lunga condanna di 16 anni. A 18 anni dal tragico episodio, l’opinione pubblica continua a interrogarsi sulla verità di questa drammatica vicenda.

Fin da subito Vittorio Feltri, fondatore di Libero, è stato convinto della innocenza di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva insieme a genitori e fratello a Garlasco. Oggi, 18 anni dopo, c'è una nuova inchiesta a Pavia che vede Andrea Sempio, amico di Marco fratello di Chiara, indagato formalmente per concorso in omicidio. E Feltri ha una sola certezza: questa vicenda "mette la magistratura nel ridicolo". Pochi giorni fa sono venute alla luce le intercettazioni in cui Ermanno Cappa, padre di Stefania e Paola, le famose " gemelle K " cugine di Chiara, si diceva "infastidito" dall'appoggio di Feltri a Stasi... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it