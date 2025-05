Garlasco sparito l' intonaco della traccia 33 | il sospetto

A Garlasco, la scomparsa dell'intonaco della traccia 33 riaccende un mistero irrisolto. Nel tentativo di fare luce sugli eventi legati al caso, le autorità stanno esaminando laboratori e archivi giudiziari per rintracciare l'involucro che conteneva l'intonaco, rimosso 18 anni fa. Questa traccia è cruciale per l'indagine su Andrea Sempio, il sospettato principale, e potrebbe rivelarsi determinante per chiarire la verità.

Un mistero nel mistero. In queste ore si sta cercando - nei laboratori e negli archivi giudiziari - l'involucro in cui dovrebbe essere stato conservato l'intonaco grattato 18 anni fa dal muro delle scale della villetta di Garlasco e che è legato all'impronta 33 attribuita oggi ad Andrea Sempio. Le nuove indagini, infatti, si stanno concentrando anche sulla traccia per capire se ci sia o meno del sangue. A riguardo il genetista Ugo Ricci, consulente della difesa di Stasi nella nuova indagine sull'omicidio di Garlasco, spiega all' Agi, che "sembrerebbe che siamo di fronte a un'incongruenza clamorosa se pensiamo che nel 2007 il Ris considerava la traccia non utile e ora lo stesso Ris la valuta utile e individua 15 punti di contatto con quella di Sempio...

