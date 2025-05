Garlasco sparito il pezzo di intonaco con l' impronta 33 che accusa Sempio Forse distrutto Il papillare 10 ultima chance

A Garlasco, è stato trovato un pezzo di intonaco con un'impronta 33, sospettata di essere stata distrutta o cambiata. L'impronta, trovata lungo i gradini che portano alla taverna dove fu scoperto il corpo di Chiara Poggi, presenta 15 punti compatibili con il palmo di una mano. Questo ritrovamento potrebbe rappresentare una nuova chiave di indagine nel caso ancora irrisolto.

L'impronta 33 ritrovata all'altezza del terzo gradino della scala che porta nella taverna dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi è compatibile in 15 punti con il palmo della mano. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, sparito il pezzo di intonaco con l'impronta 33 che accusa Sempio. «Forse distrutto». Il papillare 10 ultima chance

Altri articoli sullo stesso argomento

Garlasco, il giallo dell?impronta: sparito (o forse distrutto) il reperto con il pezzo di intonaco del muro che accusa Sempio

A Garlasco, il sospetto si concentra sulla mancanza dell’impronta digitata sul reperto di intonaco del muro, collegato al delitto di Sempio.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

Dopo 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri hanno effettuato un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori.

Delitto di Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio e dei genitori | Dopo 17 anni si cerca l'attizzatoio sparito da casa Poggi

A 17 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri effettuano un blitz a casa di Andrea Sempio e dei suoi genitori, alla ricerca dell'attizzatoio misteriosamente scomparso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, sparito il pezzo di intonaco con l'impronta 33 che accusa Sempio. «Forse distrutto». Il papillare 10 ultima chance

leggo.it scrive: L'impronta 33 ritrovata all'altezza del terzo gradino della scala che porta nella taverna dove fu ritrovato il corpo di Chiara Poggi è compatibile in 15 punti con il palmo della ...

Garlasco, il giallo dell’impronta: sparito (o forse distrutto) il reperto con il pezzo di intonaco del muro che accusa Sempio

Lo riporta ilmattino.it: PAVIA La “pistola fumante” nella nuova inchiesta in cui Andrea Sempio è indagato per il delitto di Garlasco probabilmente non ci sarà mai. Affinché ...

Delitto di Garlasco, sparisce il campione di intonaco con l'impronta del palmo della mano attribuita a Sempio

Si legge su msn.com: Non sarebbe stato trovato negli archivi della Procura di Pavia e neanche in quelli dei carabinieri del Ris di Parma ...

Garlasco, l'impronta di Sempio vicino al corpo di Chiara Poggi - La vita in diretta 20/05/2025