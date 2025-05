Garlasco scomparso campione di intonaco con impronta mano di Sempio ex pm | Archiviai posizione di Andrea prova scientifica era inservibile

A Garlasco, un campione di intonaco con impronta di mano di Sempio scomparve, portando all’archiviazione della posizione di Andrea. La prova scientifica, ritenuta inservibile, si basava su una traccia che, secondo la procura, corrispondeva in 15 punti alla mano di Sempio, riemersa dopo 18 anni. Ora, con la scomparsa del campione e solo una foto disponibile, il caso resta irrisolto, lasciando aperti molti dubbi sulla verità processuale.

Della traccia che secondo la procura corrisponde in 15 punti alla mano di Sempio, riemersa ben 18 anni dopo e dopo una nuova perizia ci sarebbe solo la foto È scomparso il campione di intonaco relativo alla traccia 33: quella che avrebbe potuto incastrare Andrea Sempio, indagato nella vicenda... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, scomparso campione di intonaco con impronta mano di Sempio, ex pm: "Archiviai posizione di Andrea, prova scientifica era inservibile"

