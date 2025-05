Garlasco parla l’ex comandante del Ris | I nuovi elementi emersi possono scagionare Stasi

Garlasco, una tranquilla cittadina, ha vissuto anni di incertezza con il drammatico omicidio di Chiara Poggi. Ora, l’ex comandante del Ris rivela nuovi elementi che potrebbero scagionare Stasi, aprendo nuove prospettive sulla vicenda. Tra silenzi e segreti, questa storia continua a emozionare e a dividere, in un intricato equilibrio tra verità e giustizia.

Una casa silenziosa in una mattina d’estate. Un cancello, una porta, una scala. Il sangue, poi il vuoto. Il delitto di Garlasco ha segnato un’intera generazione. Non solo per l’atrocità dell’omicidio di Chiara Poggi, ma per l’interminabile ricerca della verità. Una verità ancora in discussione, ancora sotto la lente. Leggi anche: Garlasco, è follia: sparito quel reperto importantissimo che incastrerebbe Sempio Nel tempo, i tribunali hanno parlato. Le sentenze hanno fatto il loro corso. Gli atti si sono chiusi, le condanne si sono emesse. Ma nel cuore di chi osserva, resta un dubbio che torna. Si insinua tra le pieghe della giustizia, tra le parole degli esperti, tra i sospiri dei familiari... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it