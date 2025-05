Garlasco Nordio su Stasi | Irragionevole la condanna dopo due assoluzioni

Il caso di Garlasco riaccende i riflettori su Alberto Stasi e le sue controversie legali. Dopo due assoluzioni, la condanna di Stasi è stata definita irragionevole dagli avvocati, mentre le indagini su Andrea Sempio proseguono. In un contesto di incertezze, si sottolinea l'importanza di riflessioni equilibrate e approfondite, evitando di cadere nella tentazione dei pregiudizi, come sostenuto da esperti e osservatori.

Il caso di Garlasco è tornato alla ribalta: si indaga su Andrea Sempio per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi mentre ci si interroga se Alberto Stasi è un innocente in carcere. "Premesso che, come sapete, non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso, quello che posso dire è che trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni, sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l'intero processo", ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervistato da Zona Bianca, su Rete 4, rispondendo a una domanda sul delitto di Garlasco e in particolare sul fatto che, secondo Stefano Vitelli, il giudice che nel 2009 assolse Alberto Stasi per l'uccisione di Chiara Poggi, il ragionevole dubbio non è stato applicato... 🔗 Leggi su Iltempo.it