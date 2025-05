Garlasco Nordio | Irrazionale condanna dopo due assoluzioni

Il caso di Garlasco continua a suscitare interrogativi. Dopo due assoluzioni, una nuova condanna sembra irrazionale e solleva questioni sulla giustizia. L'intervento, senza la revisione del processo, pone seri dubbi sul sistema giudiziario. L'Adnkronos riporta le preoccupazioni espresse da alcuni esperti, che chiedono chiarezza e trasparenza nel trattamento di queste delicate vicende legali.

(Adnkronos) – Sul caso Garlasco, "premesso che, come sapete, non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso, quello che posso dire è che trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni, sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l'intero processo. Tutto questo è irrazionale". A dirlo è il . L'articolo Garlasco, Nordio: “Irrazionale condanna dopo due assoluzioni” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, Nordio: “Irrazionale condanna dopo due assoluzioni”

Su questo argomento da altre fonti

Garlasco, Nordio: "Irrazionale condanna dopo due assoluzioni" - Il ministro a Zona Bianca: 'Quando uno o più giudici hanno già dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare' ... Come scrive msn.com

Garlasco, Nordio: «Condanna Stasi irragionevole dopo l'assoluzione e senza rifare l'intero processo» - «Premesso che, come sapete, non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso. Quello che posso dire è che trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze ... Riporta ilmessaggero.it

Caso Garlasco, il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi: â€śÈ irrazionale” - Facendo riferimento alle prime due assoluzioni, Nordio ha criticato l’esito del processo conclusosi nel 2015. Invoca riforme del sistema giudiziario e accusa le leggi, non i magistrati ... Segnala ilgiorno.it