Garlasco Nordio contro la sentenza | Condanna irrazionale dopo due assoluzioni

Il caso Garlasco continua a far discutere, con il ministro della Giustizia Carlo Nordio che definisce "irragionevole" la recente condanna. Questa sentenza è emersa dopo due precedenti assoluzioni, sollevando interrogativi sulla correttezza del procedimento legale, dato che non si è proceduto a un nuovo processo completo. Le sue osservazioni sono state espresse durante la trasmissione Zona Bianca, accendendo così il dibattito sull'adeguatezza delle decisioni della giustizia.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito ‚Äúirragionevole‚ÄĚ la recente condanna nel caso Garlasco, sottolineando come essa sia arrivata dopo due precedenti assoluzioni, senza che si sia rifatto interamente il processo. Le dichiarazioni sono arrivate durante la trasmissione Zona Bianca su Rete4. ‚ÄúCos√¨ non ha senso, √® contro la logica del diritto‚ÄĚ. Nordio ha scelto parole nette: ‚ÄúTrovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze di assoluzioni, sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l‚Äôintero processo. Tutto questo √® irrazionale‚ÄĚ. E ha aggiunto che, a suo avviso, ‚Äúse per legge si pu√≤ condannare solo al di l√† di ogni ragionevole dubbio, quando uno o pi√Ļ giudici hanno gi√† dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare successivamente‚ÄĚ... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Garlasco, Nordio contro la sentenza: ‚ÄúCondanna irrazionale dopo due assoluzioni‚ÄĚ

