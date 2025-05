Garlasco l' ex maresciallo Francesco Marchetto | Volevo indagare sulle gemelle Cappa mi fermarono Nessuno ha verificato l' alibi Stasi? E' innocente

A Garlasco, il caso delle gemelle Cappa riaccende il dibattito su verità e giustizia. L’ex maresciallo Francesco Marchetto, deciso a indagare, denuncia la mancanza di verifiche sull’alibi di Stasi, che continua a proclamarsi innocente. Nuovi testimoni emergono, segnalando potenziali colpevoli e rivelando legami con il passato. In questa intricata vicenda, il confine tra verità e mistero si fa sempre più labile.

Il caso Garlasco, che ha diviso l’opinione pubblica per anni, si riapre con nuovi scenari e vecchie ombre.

Delitto di Garlasco, l'ex comandante del Ris di Parma: "Sono emersi elementi nuovi, che hanno un certo grado di verosimiglianza"

Lo riporta informazione.it: Ha guidato il Ris di Parma per 15 anni, lavorando su migliaia di casi. Il generale Giampietro Lago, da tre mesi in congedo, è stato anche consulente della procura nel processo d'appello bis con imputa ...

Garlasco, parla Francesco Marchetto ex comandante della stazione dei carabinieri - Ore 14 01/04/2025