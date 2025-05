Garlasco le parole di Vittorio Feltri su Stasi

Vittorio Feltri, noto direttore de Il Giornale, ha recentemente suscitato scalpore con le sue dichiarazioni sul caso Garlasco durante un’intervista al Corriere della Sera. Critico nei confronti del sistema giudiziario italiano, Feltri esprime, con il suo stile diretto, opinioni schiette sulla vicenda, alimentando il dibattito pubblico e mettendo in luce le sue posizioni sulla giustizia e la società italiana.

Vittorio Feltri, noto direttore editoriale de Il Giornale, ha scosso nuovamente l'opinione pubblica con una lunga intervista al Corriere della Sera. In essa, Feltri esprime la sua posizione decisa sul caso Garlasco ed emette critiche taglienti al sistema giudiziario italiano. Da sempre sostenitore delle garanzie legali, difende con forza Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, e non risparmia parole dure nei confronti della magistratura italiana.

