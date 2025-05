Garlasco l' avvocato di Stasi | Rivisitare tutti i reperti

La difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, avvia una revisione scientifica di tutti i reperti del caso. Questa iniziativa si inserisce nelle nuove indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, con l'obiettivo di analizzare approfonditamente le prove disponibili e valutare la possibilità di nuovi sviluppi nell’iter giudiziario di Stasi.

Una rilettura scientifica di tutti i reperti che sono a disposizione. È quanto intende fare la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco, e nella quale... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Garlasco, l'avvocato di Stasi: "Rivisitare tutti i reperti"

Scopri altri approfondimenti

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L’avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia»

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la Gip di Pavia ha disposto l'acquisizione del DNA delle cugine Cappa e degli amici di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi: “La nuova indagine? Ci aspettiamo riscriva questa storia” – Video

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interrogativi e nuove indagini. L'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha dichiarato che la recente tappa investigativa potrebbe ridefinire la vicenda.

Delitto di Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: “Perché non guardare anche nei canali vicino alla casa di Stasi?”

Il delitto di Garlasco continua a tenere alta l'attenzione pubblica e legale. Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha espresso la sua sorpresa per il ritardo nelle indagini, suggerendo l'importanza di esplorare anche i canali vicini alla casa di Stasi.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Garlasco, i legali di Alberto Stasi: «Rivisitare tutti i reperti, anche le impronte dei piedi»

Segnala msn.com: GARLASCO (PAVIA) - Rivisitare in chiave scentifica tutti i reperti, comprese le impronte dei piedi. La rilettura scientifica di tutti i reperti che sono a disposizione la chiedono i difensori di Alber ...

Difesa di Alberto Stasi: "Vorremmo rivisitare tutti i reperti"

Riporta msn.com: Una rilettura scientifica di tutti i reperti che sono a disposizione. E’ quanto intende fare la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della sua fida ...

Garlasco, spunta l’ombra di un delitto di gruppo

Segnala panorama.it: La Procura ipotizza più persone coinvolte nell’omicidio Poggi: Stasi chiede la revisione del processo ...

Delitto di Garlasco, interrogato Alberto Stasi, l'avvocato: "Assenza Andrea Sempio? Non giudico io"