Garlasco l' avvocato di Stasi | Nella villetta c' è un' impronta di piede femminile numero 36-37 rivedere tutte le prove scientifiche

La difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, avanza nuove richieste di riesame delle prove scientifiche. In particolare, si intende esaminare l'impronta di piede femminile trovata nella villetta, contrassegnata col numero 3637. Questo nuovo approccio mira a rivalutare le evidenze a disposizione e a mettere in discussione la solidità della condanna definitiva.

Una rilettura scientifica di tutti i reperti che sono a disposizione. E' quanto intende fare la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio della... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'avvocato di Stasi: «Nella villetta c'è un'impronta di piede femminile numero 36-37, rivedere tutte le prove scientifiche»

Garlasco, caccia alla prova regina: sarà acquisito anche il Dna delle cugine Cappa e degli amici. L’avvocato di Stasi: «Riscriviamo la storia»

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, la Gip di Pavia ha disposto l'acquisizione del DNA delle cugine Cappa e degli amici di Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, l’avvocato di Alberto Stasi: “La nuova indagine? Ci aspettiamo riscriva questa storia” – Video

Il delitto di Garlasco continua a suscitare interrogativi e nuove indagini. L'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, ha dichiarato che la recente tappa investigativa potrebbe ridefinire la vicenda.

Delitto di Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi: “Perché non guardare anche nei canali vicino alla casa di Stasi?”

Il delitto di Garlasco continua a tenere alta l'attenzione pubblica e legale. Gian Luigi Tizzoni, avvocato della famiglia Poggi, ha espresso la sua sorpresa per il ritardo nelle indagini, suggerendo l'importanza di esplorare anche i canali vicini alla casa di Stasi.

