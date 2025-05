Garlasco il legale di Stasi | Vogliamo rivisitare tutti i reperti C’è un’impronta parziale forse un piede femminile

Il legale di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, richiede una revisione approfondita dei reperti dell'indagine. Tra questi, emerge un'impronta parziale che potrebbe appartenere a un piede femminile. Questa iniziativa si inserisce nel contesto della nuova inchiesta aperta dalla procura di Pavia sul caso di Garlasco, alimentando nuove speranze per una rivalutazione della prova scientifica.

La difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, chiede una rilettura scientifica completa dei reperti raccolti all’epoca delle indagini. L’iniziativa arriva nell’ambito della nuova inchiesta aperta dalla procura di Pavia sul delitto di Garlasco nella quale è indagato, in concorso con altre persone, Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, ha spiegato l’intenzione di avvalersi delle più recenti tecnologie per riesaminare ogni elemento disponibile, comprese le impronte ritrovate sulla scena del crimine... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Garlasco, il legale di Stasi: «Vogliamo rivisitare tutti i reperti. C’è un’impronta parziale, forse un piede femminile»

Approfondisci con questi articoli

Delitto Garlasco, legale Stasi: “Nessun colpo di scena, indagine senza pregiudizi”

Il caso del delitto di Garlasco continua a suscitare vivaci discussioni. L'avvocato Antonio De Rensis, insieme alla collega Giada Bocellari, ha dichiarato che l'incidente probatorio svoltosi oggi in tribunale a Pavia non ha riservato sorprese, mentre gli esperti indagano senza pregiudizi sulla riapertura dell'inchiesta riguardante Alberto Stasi.

Delitto Garlasco, il legale di Stasi: “Revisione processo? Osserviamo la nuova indagine”

Il caso di Garlasco torna alla ribalta con la revisione del processo a carico di Alberto Stasi. Il suo avvocato, Antonio De Re, sottolinea l'importanza delle nuove indagini, evidenziando il ruolo cruciale del DNA e degli atti probatori.

Garlasco, al via l’incidente probatorio sul dna sotto le unghie di Chiara Poggi. Il legale di Stasi: «Questa indagine riscriverà la storia»

Oggi a Pavia inizia l'incidente probatorio per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garlasco, l'avvocato di Alberto Stasi: «Vogliamo una rilettura scientifica di tutti i reperti. C'è un'impronta parziale, forse un piede femminile»

Secondo milano.corriere.it: La richiesta di Antonio De Rensis, legale del 41enne condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, alla luce della nuova indagine della Procura di Pavia ...

L'avvocato di Stasi: «Vogliamo una rilettura scientifica di tutti i reperti. C'è un'impronta parziale, forse un piede femminile»

Da msn.com: La richiesta di Antonio De Rensis, legale del 41enne condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, alla luce della nuova indagine della Procura di Pavia ...

Garlasco, l’ex Pm che archiviò le prove su Sempio: “Erano inservibili”/ “Condanna di Stasi resta inamovibile”

Come scrive ilsussidiario.net: Delitto Garlasco, l'ex Procuratore di Pavia Mario Venditti spiega le motivazioni che portarono all'archiviazione delle prove analizzate nell'indagine su Sempio ...

Delitto di Garlasco, interrogato Alberto Stasi, l'avvocato: "Assenza Andrea Sempio? Non giudico io"