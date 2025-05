Garlasco il giallo dell?impronta | sparito o forse distrutto il reperto con il pezzo di intonaco del muro che accusa Sempio

A Garlasco, il sospetto si concentra sulla mancanza dell’impronta digitata sul reperto di intonaco del muro, collegato al delitto di Sempio. Potrebbe essere stato distrutto o disperso. A Pavia, nella nuova inchiesta su Andrea Sempio, è improbabile trovare la “pistola fumante”, cioè prove decisive. La mancanza dell’impronta ostacola le indagini, lasciando aperti i dubbi e complicando il quadro investigativo.

