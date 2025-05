Garlasco i 10 elementi per cui è stato condannato Stasi e i punti contro Sempio | Feltri |  Alberto è innocente Ora solo caos

Nel caso Garlasco, la condanna di Alberto Stasi si basa su dieci elementi chiave che hanno convinto la giustizia della sua colpevolezza nell'omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, la difesa di Sempio, sostenuta da Alberto Feltri, suggerisce la sua innocenza, sollevando interrogativi su un sistema giuridico che appare confuso. La verità, legata a un complicato meccanismo di accuse, lascia spazio a dubbi e polemiche, creando un clima di caos.

A unire Sempio e Stasi il capo d’accusa che li vede «in concorso» per la morte di Chiara Poggi, data la condanna definitiva dell'ex fidanzato. Un tecnicismo giuridico: per gli inquirenti non sono complici... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it