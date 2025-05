Garbagnate Vvf | Giovanni Palladio nuovo capo distaccamento

Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Garbagnate ha un nuovo capo, Giovanni Palladio, che subentra a Stefano Garavaglia, scomparso recentemente. La nomina conferma la continuità della gestione, arrivata da Milano circa un mese e mezzo dopo la perdita del precedente responsabile. Palladio assumerà le nuove responsabilità per garantire la continuità e l’efficienza del servizio di pronto intervento nel territorio.

Garbagnate, Vvf: Giovanni Palladio nuovo capo distaccamento. Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Garbagnate ha un nuovo capo, nel segno della continuitĂ . A un mese e mezzo dalla scomparsa del capo distaccamento Stefano Garavaglia, infatti, da Milano è arrivata la nomina del suo successore per la caserma cittadina. La scelta è ricaduta su Giovanni . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Argomenti simili trattati di recente

“Finita la storia tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, lei è incazza** come poche volte prima”: l’indiscrezione sul sito MowMag

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sono lasciati, e la fashion blogger è "incazzata come poche volte" secondo indiscrezioni riportate da MowMag.

Regionali, nel centrosinistra prende quota la candidatura di Giovanni Manildo

Nel centrosinistra veneto, le voci di corridoio indicano Giovanni Manildo come un candidato civico in crescita per le regionali del 2025.

Giovanni Salamone uccide la moglie Patrizia Russo a coltellate mentre dorme: «Satana mi ha posseduto, il mio gesto non ha senso»

Il 16 ottobre, a Solero (Alessandria), Giovanni Salamone ha commesso un atto inenarrabile: ha ucciso la moglie Patrizia Russo con ripetute coltellate mentre dormiva.

Se ne parla anche su altri siti

Garbagnate, Vvf: Giovanni Palladio nuovo capo distaccamento

Come scrive ilnotiziario.net: Garbagnate, Vvf: Giovanni Palladio nuovo capo distaccamento. Il distaccamento dei Vigili del fuoco di Garbagnate ha un nuovo capo, nel segno della ...

Stefano Garavaglia, morto a 47 anni il comandante dei Vigili del fuoco di Garbagnate

Lo riporta msn.com: Garbagnate Milanese (Milano) – Piomba nel lutto la città di Garbagnate Milanese, hinterland nord-ovest del capoluogo lombardo. per la morte del comandante del distaccamento locale dei Vigili ...