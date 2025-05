Gara MotoGP sospesa a Silverstone dopo le cadute di Alex e Marc Marquez c’è olio in pista | cosa è successo

Nel GP di Gran Bretagna 2025, Silverstone ha vissuto momenti di caos a causa di una perdita d’olio in pista, che ha causato le cadute di Alex e Marc Marquez, Morbidelli ed Espargaró. La gara è stata sospesa dopo soli due giri con bandiera rossa. La corsa è poi ripresa con la stessa griglia e una distanza ridotta, lasciando i piloti a confrontarsi nuovamente in un duello imprevedibile.

Caos a Silverstone nel GP di Gran Bretagna della MotoGP 2025: gara interrotta con bandiera rossa dopo appena due giri per una perdita d'olio in pista. Coinvolti nelle cadute Alex e Marc Marquez, Morbidelli ed Espargaró. La corsa riparte con griglia invariata e distanza ridotta...

