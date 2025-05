Gabriele Guarino convocato con l' Under 21 per gli Europei | il futuro tra Carrarese ed Empoli

Gabriele Guarino, difensore della Carrarese, è stato convocato con l'Under 21 per il raduno di Cesenatico dal 27 al 31 maggio, in vista degli Europei in Slovacchia di giugno. Mentre i compagni sono in vacanza, Guarino si prepara con la nazionale, segnando un passo importante nella sua carriera e sollevando interrogativi sul suo futuro tra Carrarese ed Empoli.

Da venerdì sera i giocatori della Carrarese sono tutti in vacanza. Tutti tranne uno, Gabriele Guarino, che è stato convocato con la nazionale Under 21 per il raduno di Cesenatico dal 27 al 31 maggio in preparazione agli Europei di giugno in Slovacchia. Il difensore nativo di Molfetta è rientrato nella lista dei 28 giocatori scelti dal commissario tecnico Carmine Nunziata per lo stage che servirà a scremare la rosa degli azzurrini. A questo raduno ne seguirà un altro il 2 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gabriele Guarino convocato con l'Under 21 per gli Europei: il futuro tra Carrarese ed Empoli

Argomenti simili trattati di recente

Crisi nel centrodestra regionale: convocato un vertice di maggioranza

Tensioni nel centrodestra regionale si intensificano con la convocazione di un vertice di maggioranza.

Canoa velocità, Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 a Szeged

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini volano in finale nel C1 1000 maschile durante la prima tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità 2025, in corso a Szeged, Ungheria.

Eurovision 2025 da stasera in tv: forza Lucio Corsi! La finale il 17 maggio, a condurre Gabriele Corsi e BigMama. E c'è anche Topo Gigio

Stasera inizia l'attesa per l'Eurovision Song Contest 2025, con la finale il 17 maggio. A condurre Gabriele Corsi e Bigmama, affiancati dall'amato Topo Gigio.

Su questo argomento da altre fonti

Gabriele Guarino convocato con l'Under 21 per gli Europei: il futuro tra Carrarese ed Empoli

msn.com scrive: Guarino, difensore della Carrarese, convocato per il raduno Under 21 in vista degli Europei. Il suo futuro dipende dall'Empoli.

Nazionali Cagliari, Matteo Prati convocato dall’Italia Under 21: ecco i dettagli

Lo riporta cagliarinews24.com: Nazionali Cagliari, il ct dell’Italia U21 Carmine Nunziata ha convocato Matteo Prati per il ritiro in vista della preparazione per i prossimi Europei Il centrocampista del Cagliari, Matteo Prati, è st ...

La ricetta di Guarino: "Salto e colpisco, se arriva il gol meglio. E quella volta con Baggio..."

Scrive gazzetta.it: Domenica Gabriele Guarino ha chiuso un cerchio. È il 51’ della sfida tra Carrarese e Bari, il risultato dice 1-1. Cicconi fa partire un cross da sinistra, in area il classe 2004 sovrasta gli ...

L'elenco dei 21 convocati per la Coppa del Mondo in Argentina è reso ufficiale