Gabriele Bonfanti | dall' Erasmus a Berlino all' arbitraggio nel calcio tedesco

Gabriele Bonfanti, 20 anni, dal suo soggiorno Erasmus a Berlino ha trovato una nuova passione per l’arbitraggio, trasformando la sua esperienza studentesca in un'opportunità nel calcio tedesco. Direttore di gara della sezione di Lecco, ha deciso di non abbandonare il fischietto, scoprendo che l’arbitraggio, più che una missione, è una vera e propria vocazione. La sua avventura tra i campi di Berlino e il calcio tedesco è una testimonianza

Se è vero che l’arbitraggio è una missione, si spiega perché il 20enne Gabriele Bonfanti, direttore di gara della sezione di Lecco ha, abbia scelto di non abbandonare il fischietto durante il suo periodo di studi Erasmus a Berlino. E così, una volta inseritosi nel sistema arbitrale tedesco, ha scoperto un modo diverso – e forse più evoluto – di vivere il calcio. Raccogliendo al volo l’opportunità di arbitrare in Germania sotto l’egida della Deutscher Fußball-Bund, la Federazione calcistica tedesca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gabriele Bonfanti: dall'Erasmus a Berlino all'arbitraggio nel calcio tedesco

