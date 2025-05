Futsal Massa | Matteo Ussi nuovo allenatore sostituisce Giacomo Aliboni

Il Futsal Massa ha annunciato il cambio di allenatore: Matteo Ussi sostituirà Giacomo Aliboni dalla prossima stagione di Serie C2. La società, guidata dal presidente Giovanni Mosti, promuove così un nuovo corso nel calcio a 5 massese, anticipando un percorso di rinnovamento e cambiamento. Ussi sarà alla guida della squadra a partire dalla stagione futura, segnando un nuovo capitolo per il club e la sua evoluzione.

Soffia aria di cambiamento nel calcio a 5 massese. Il Futsal Massa ha reso noto lo “switch“ in panchina dove Matteo Ussi subentrerà dalla prossima stagione a Giacomo Aliboni nella guida della squadra di Serie C2. Nei giorni scorsi la società del presidente Giovanni Mosti attraverso un comunicato ufficiale aveva annunciato la conclusione, di comune accordo tra le parti, della collaborazione sportiva con mister Aliboni. La dirigenza ha ringraziato il tecnico massese per la professionalità ed il lavoro svolto in questi due anni in bianconero, nei quali la squadra ha centrato sempre l’obiettivo playoff, augurandogli il meglio per il futuro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Futsal Massa: Matteo Ussi nuovo allenatore, sostituisce Giacomo Aliboni

