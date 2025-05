Fusilli | Facciamo auto elettriche e popolari ma la politica ci aiuti

Renault trasforma le sue auto tradizionali in modelli elettrici, come Fusilli, R5 e R4, per rendere più popolare la mobilità a emissioni zero. L’obiettivo è conquistare il mercato, rendendo le auto ecologiche accessibili e affascinanti, mantenendo il patrimonio storico e il fascino delle forme classiche. La politica deve supportare questa transizione, permettendo di democratizzare il possesso di veicoli elettrici, simbolo di innovazione e tradizione.

R 5 e poi R 4. Le auto da vivere della tradizione Renault rinascono come modelli elettrici per conquistare il mercato, per rendere più popolari le auto a emissioni zero, fino ad oggi patrimonio di pochi. Belle, evocatrici di forme e di ricordi che si sono cristallizzati nel tempo, fino a diventare icone dell’immaginario popolare, R5 ed R4 sono anche la scommessa di Luca De Meo, grande capo di Renault. Non una giocata d’azzardo ma un’intuizione felice nel segno della Renaulution e di quel "retrofuturismo" che ripesca il meglio del passato per renderlo attuale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fusilli: "Facciamo auto elettriche e popolari ma la politica ci aiuti"

Scopri altri approfondimenti

Pechino alza il tiro sulle auto elettriche e porta le batterie in Borsa

Pechino intensifica la competizione nel settore delle auto elettriche, puntando a rendere le batterie un asset fondamentale in borsa.

Furci, due nuove colonnine per auto elettriche all’ufficio postale: accessibili 24 ore su 24

Furci si arricchisce di due nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche presso l'ufficio postale, disponibili 24 ore su 24.

Impennata nella vendita di auto elettriche

Le vendite globali di auto elettriche stanno vivendo un'impennata senza precedenti, con previsioni ottimistiche per il 2025.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fusilli: "Facciamo auto elettriche e popolari ma la politica ci aiuti"

Lo riporta quotidiano.net: "Se non c’è una regolamentezione chiara che distingua i vincoli per le piccole, le medie e le grandi, la situazione diventa molto più complessa. Siamo condizionati e vincolati dalla normative.

Fusilli (Renault Italia): “Solo le piccole elettriche salveranno davvero la mobilità sostenibile”

affaritaliani.it scrive: Il CEO di Renault Italia Raffaele Fusilli racconta perché ... per far decollare l’elettrico. Senza auto piccole e accessibili, la mobilità elettrica resterà confinata a una nicchia.

Fusilli (Renault Italia): «Stile iconico e prezzi popolari per vincere in Europa»

Riporta msn.com: Raffaele Fusilli ... con una vettura elettrica a meno di 20mila euro (stiamo parlando della nuova Twigo, sviluppata in soli 18 mesi). C'è la necessità di un'auto elettrica piccola affinché ...