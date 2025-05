Furto spaccio e alcol al volante | quattro persone denunciate durante i controlli dei carabinieri

Nelle ultime 48 ore, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno intensificato i controlli stradali, attuando misure preventive contro i reati di furto, spaccio e guida in stato di ebbrezza. L'attività ha portato alla denuncia di quattro individui, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica, soprattutto durante le ore serali e notturne.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito nelle ultime 48 ore numerosi  controlli alla circolazione stradale, abbinati alla presenza di più pattuglie durante le ore serali e notturne per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio. Quattro le persone segnalate... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Furto, spaccio e alcol al volante: quattro persone denunciate durante i controlli dei carabinieri

