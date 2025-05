Furto in una scuola per l' infanzia rubati prodotti informatici

Nella scuola per l'infanzia di via Manzoni si è verificato un furto durante le ore notturne, con ladri che hanno forzato una finestra per entrare e sottrarre prodotti informatici. La scoperta è stata fatta dai collaboratori scolastici, che hanno immediatamente segnalato l'accaduto alle autorità. Indagini sono in corso per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva.

Furto nella scuola per l'infanzia di via Manzoni. I ladri, dopo avere forzato una finestra, sono entrati nei locali dell'istituto e hanno rubato alcuni prodotti informatici. Il raid è avvenuto nelle ore notturne. Ad accorgersene sono stati i collaboratori scolastici che hanno avvisato la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Furto in una scuola per l'infanzia, rubati prodotti informatici

Approfondisci con questi articoli

Tentano furto in una scuola a Catania: arrestati due minorenni

Due adolescenti, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati a Catania mentre tentavano un furto in una scuola.

Furto al Laboratorio Giambellino: rubati proiettori, pc e cavi, a rischio la rassegna "Scendi c'è il cinema"

Un furto ha colpito il Laboratorio di quartiere Giambellino-Lorenteggio, mettendo a rischio la storica rassegna estiva "Scendi, c'è il cinema".

Tentato furto in una scuola di Catania: arrestati due minorenni

Un tentativo di furto è stato bloccato in una scuola di Catania, dove due minorenni, di 15 e 17 anni, sono stati arrestati mentre cercavano di rubare attrezzature dall’aula informatica.

Cosa riportano altre fonti

Mamma incinta derubata mentre accompagna il figlio a scuola: nella borsa anche le cartelle cliniche della gravidanza

Da ilgazzettino.it: SALGAREDA - Derubata in pieno centro a Salgareda. Una mamma, mentre accompagnava il figlio alla scuola dell’infanzia “Croce”, è stata vittima di un furto avvenuto ...

Ladri scatenati alla scuola materna rubano 60 metri di canali in rame

primamonza.it scrive: Rubati 60 metri di canali di scolo pluviali in rame alla scuola dell’infanzia «Il Giardino Incantato» di Macherio. I ladri sono entrati in azione nei giorni scorsi nella materna che si trova in via Vi ...

Sassari, raid in una scuola: rubati due frullatori e un apparecchio per misurare la pressione

Si legge su msn.com: Sassari Ennesima incursione nel corso della notte tra sabato 18 e lunedì 19 a Sassari all'interno della scuola dell'infanzia di via Cottoni angolo Togliatti. I malviventi sono entrati attraverso una f ...

Sassari, Latte Dolce: furto nella scuola dell’infanzia, rubati pannolini e merendine