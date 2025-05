Furto in un rivenditore di bombole a Salerno | è caccia ai ladri

Furto su larga scala a Salerno: due notti fa, un rivenditore di bombole in via Camillo Sorgente è stato preso di mira da ladri. Forzata la saracinesca, i malviventi sono riusciti a sottrarre circa 4.000 euro in contante in pochi minuti. A scoprirlo è stato il titolare, che ha subito allertato le autorità, provocando l'avvio di un'immediata caccia ai responsabili.

🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Furto in un rivenditore di bombole a Salerno: è caccia ai ladri

